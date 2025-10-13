Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
WM-QUALI
BUNDESLIGA
DARTS
US-SPORT
FORMEL 1
HANDBALL
BASKETBALL
EISHOCKEY
TENNIS
WINTERSPORT
2. BUNDESLIGA
MEHR
Mehr
Fußball>

Ex-Bayern-Juwel Mathys Tel glänzt in der EM-Qualifikation

{}
{ "placement": "banner", "placementId": "banner" }
{ "placeholderType": "BANNER" }

Tel spielt groß auf

Mathys Tel kommt immer besser in Form. Der ehemalige Stürmer vom FC Bayern bringt Frankreichs U21 früh in Führung und legt direkt mit einem weiteren Scorerpunkt nach.
Spurs-Trainer Thomas Frank zeigt sich trotz Mathys Tels Ladehemmung optimistisch. Der Coach hebt hervor, dass der junge Angreifer im Strafraum Fortschritte macht und seinen Einsatz steigert.
Julius Schamburg
Mathys Tel kommt immer besser in Form. Der ehemalige Stürmer vom FC Bayern bringt Frankreichs U21 früh in Führung und legt direkt mit einem weiteren Scorerpunkt nach.

Mathys Tel hat für die französische U21-Nationalmannschaft mit einem Tor und einer Torvorlage geglänzt.

{ "placeholderType": "MREC" }

In der EM-Qualifikation beim Duell mit Estlands Nachwuchs (Endstand: 6:1) sorgte Ex-Bayern-Juwel Tel in der 9. Minute für die frühe Führung der Équipe Tricolore.

Tel sammelt 2 Scorerpunkte binnen 3 Minuten

Nachdem er von Wilson Odobert mustergültig bedient wurde, musste Tel vom Elfmeterpunkt nur noch in die linke untere Ecke des Tores einschieben.

Kurz darauf legte Tel noch das 2:0 von Djaoui Cissé auf (12.). Tony Varjund verkürzte für Estland zum 1:2-Halbzeitstand (45.+3). Zudem sah Tel in der 29. Minute noch die Gelbe Karte, ehe er in der 82. Minute schließlich ausgewechselt wurde. Der 20 Jahre alte Stürmer kommt immer besser in Fahrt.

{ "placeholderType": "MREC" }

Die weiteren Tore für Frankreich erzielten die beiden Doppelpacker Eli Junior Kroupi (49., 86.) und Odobert (64., 79.).

Bereits am Freitag, beim 6:0-Erfolg gegen die U21 der Färöer Inseln, traf Tel vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 3:0.

Bayern kassierte 35 Millionen für Tel

Auch beim 2:1-Erfolg der Tottenham Hotspur über Leeds United reihte sich der Franzose jüngst in die Torschützenliste ein.

Tel hatte den FC Bayern im Juli endgültig für die stolze Summe von 35 Millionen Euro verlassen, nachdem er bereits in der Rückrunde an den Londoner Klub ausgeliehen war. Bei den Spurs unterschrieb er einen Vertrag bis 2031.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite