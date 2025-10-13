Ex-Bayern-Juwel Mathys Tel glänzt in der EM-Qualifikation

Mathys Tel hat für die französische U21-Nationalmannschaft mit einem Tor und einer Torvorlage geglänzt.
Tel spielt groß auf
In der EM-Qualifikation beim Duell mit Estlands Nachwuchs (Endstand: 6:1) sorgte Ex-Bayern-Juwel Tel in der 9. Minute für die frühe Führung der Équipe Tricolore.
Tel sammelt 2 Scorerpunkte binnen 3 Minuten
Nachdem er von Wilson Odobert mustergültig bedient wurde, musste Tel vom Elfmeterpunkt nur noch in die linke untere Ecke des Tores einschieben.
Kurz darauf legte Tel noch das 2:0 von Djaoui Cissé auf (12.). Tony Varjund verkürzte für Estland zum 1:2-Halbzeitstand (45.+3). Zudem sah Tel in der 29. Minute noch die Gelbe Karte, ehe er in der 82. Minute schließlich ausgewechselt wurde. Der 20 Jahre alte Stürmer kommt immer besser in Fahrt.
Die weiteren Tore für Frankreich erzielten die beiden Doppelpacker Eli Junior Kroupi (49., 86.) und Odobert (64., 79.).
Bereits am Freitag, beim 6:0-Erfolg gegen die U21 der Färöer Inseln, traf Tel vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 3:0.
Bayern kassierte 35 Millionen für Tel
Auch beim 2:1-Erfolg der Tottenham Hotspur über Leeds United reihte sich der Franzose jüngst in die Torschützenliste ein.
Tel hatte den FC Bayern im Juli endgültig für die stolze Summe von 35 Millionen Euro verlassen, nachdem er bereits in der Rückrunde an den Londoner Klub ausgeliehen war. Bei den Spurs unterschrieb er einen Vertrag bis 2031.