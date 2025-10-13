Ex-Bayern-Juwel Mathys Tel glänzt in der EM-Qualifikation

Julius Schamburg 13.10.2025 • 19:44 Uhr Mathys Tel kommt immer besser in Form. Der ehemalige Stürmer vom FC Bayern bringt Frankreichs U21 früh in Führung und legt direkt mit einem weiteren Scorerpunkt nach.

Mathys Tel hat für die französische U21-Nationalmannschaft mit einem Tor und einer Torvorlage geglänzt.

In der EM-Qualifikation beim Duell mit Estlands Nachwuchs (Endstand: 6:1) sorgte Ex-Bayern-Juwel Tel in der 9. Minute für die frühe Führung der Équipe Tricolore.

Tel sammelt 2 Scorerpunkte binnen 3 Minuten

Nachdem er von Wilson Odobert mustergültig bedient wurde, musste Tel vom Elfmeterpunkt nur noch in die linke untere Ecke des Tores einschieben.

Kurz darauf legte Tel noch das 2:0 von Djaoui Cissé auf (12.). Tony Varjund verkürzte für Estland zum 1:2-Halbzeitstand (45.+3). Zudem sah Tel in der 29. Minute noch die Gelbe Karte, ehe er in der 82. Minute schließlich ausgewechselt wurde. Der 20 Jahre alte Stürmer kommt immer besser in Fahrt.

Die weiteren Tore für Frankreich erzielten die beiden Doppelpacker Eli Junior Kroupi (49., 86.) und Odobert (64., 79.).

Bereits am Freitag, beim 6:0-Erfolg gegen die U21 der Färöer Inseln, traf Tel vom Elfmeterpunkt zum zwischenzeitlichen 3:0.

Bayern kassierte 35 Millionen für Tel

Auch beim 2:1-Erfolg der Tottenham Hotspur über Leeds United reihte sich der Franzose jüngst in die Torschützenliste ein.