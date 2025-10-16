Fußball: Neuer Trainerjob für Großkreutz

Neue Aufgabe für Kevin Großkreutz! Wie bekannt gegeben wurde, wird die Legende von Borussia Dortmund Trainer des neuen Teams von Marco Reus in der Baller League.
Neuer Trainerjob für Großkreutz
Die Kleinfeldliga von Präsident Lukas Podolski teilte dies auf ihren Social-Media-Kanälen mit. Daraufhin sprach auch Großkreutz in seinem Podcast Viertelstunde Fußball zusammen mit Kommentator Cornelius Küpper über seinen neuen Job.
Großkreutz will den Titel holen
„Ich bin jetzt bald Trainer in der Baller League. Ich übernehme das Team von Marco Reus. Dann werden wird das Ding mal holen“, sagte der 37-Jährige.
Er verriet, dass er die Aufgabe mit einer weiteren Person übernehmen würde, nannte aber keinen Namen: „Wir sind gleichberechtigt und machen das zusammen. Unser Team ist schon fast voll.“
„Du kommst da bestimmt nicht hinein“
Sein Podcast-Partner Küpper, der selbst hobbymäßig Fußball spielt, wollte sich einen Platz im Team sichern - zumindest für einen Kurzeinsatz.
„Du kommst da bestimmt nicht hinein“, meinte der Ex-Profi und schlug stattdessen eine Rolle als Masseur oder Zeugwart vor, woraufhin Küpper entgegnete: „Das ist eine absolute Frechheit.“
Letztlich knickte Großkreutz ein und machte seinem Kumpel Hoffnung auf einen Kurzeinsatz, wenn es am Ende der Saison für das Team um nichts mehr gehen sollte.