Premier League: Palhinha sorgt für Last-Minute-Ekstase

SPORT1 27.09.2025 • 23:44 Uhr Tottenham Hotspur rettet in der Nachspielzeit einen Punkt gegen die Wolverhampton Wanderers. Bayern-Leihgabe Joao Palhinha wird in London zum späten Helden.

Bayern-Leihgabe Joao Palhinha ist am späten Samstagabend zum Helden von Tottenham Hotspur avanciert.

Der Portugiese rettete dem Londoner Klub in der Nachspielzeit einen Punkt gegen die Wolverhampton Wanderers (1:1), als er in der vierten Minute der Nachspielzeit überlegt von der Strafraumkante ins rechte Eck einschob. Anschließend riss sich die Bayern-Leihgabe das Trikot vom Leib und sah folgerichtig die Gelbe Karte.

Palhinha wird zum Torjäger

Im neunten Pflichtspiel für die Spurs war es bereits der dritte Treffer für den Mittelfeld-Profi, schon beim 3:0-Sieg im League Cup gegen die Doncaster Rovers am Mittwoch hatte Palhinha sehenswert getroffen.

Zum Vergleich: In seinen 25 Auftritten im Trikot des FC Bayern war Palhinha kein einziger Treffer geglückt.

