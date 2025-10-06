Schweinsteiger und Lahm stärken Wirtz: "Wir sollten froh sein"

SID 06.10.2025 • 19:54 Uhr Florian Wirtz kommt in Liverpool noch nicht in Schwung - für zwei deutsche Legenden aber kein Grund zur Sorge.

Die DFB-Legenden Bastian Schweinsteiger und Philipp Lahm haben Ausnahmekönner Florian Wirtz nach dessen schwierigem Start beim FC Liverpool den Rücken gestärkt.

{ "placeholderType": "MREC" }

„Wir sollten froh sein, dass wir so einen Spieler in Deutschland haben. Wir müssen dem Spieler ein bisschen Zeit geben“, sagte Schweinsteiger am Rande seiner Aufnahme in die „Hall of Fame“ des deutschen Fußballs im Deutschen Fußballmuseum in Dortmund.

Wirtz sei ein „fantastischer Fußballer“ und „toller Charakter“, sagte Schweinsteiger. Der 22-Jährige kommt in der Premier League nach seinem Wechsel aus Leverkusen noch nicht wirklich in Tritt und ist noch ohne Tor. Für Lahm aber kein Grund zur Panik.

Wirtz? „Mache ich mir überhaupt keine Sorgen“

„Um Florian Wirtz mache ich mir überhaupt keine Sorgen“, sagte Lahm, DFB-Kapitän beim WM-Triumph 2014 in Rio de Janeiro: „Qualität und Klasse setzen sich immer durch. Und das wird bei Florian Wirtz absolut der Fall sein.“

{ "placeholderType": "MREC" }