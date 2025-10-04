BBC erklärt Wirtz-Probleme

SID 04.10.2025 • 08:20 Uhr Der Deutsche kommt bei Liverpool noch nicht ins Laufen - doch dafür gibt es gute Gründe, befindet ein englisches Medium.

Nationalspieler Florian Wirtz scheint nach seinem aufsehenerregenden Sommertransfer zum FC Liverpool von der Rolle. Auf der Insel fragen sich die Experten, warum der hochtalentierte Deutsche sein Potenzial noch nicht ausschöpfe. Nun hat sich die BBC ausführlich dieser Frage angenommen - und einige Antworten geliefert.

„Warum Liverpool noch nicht das Beste aus Wirtz herausholt“, heißt es über einem langen Erklärstück auf der Internetseite der British Broadcasting Corporation. Das Ergebnis ist vielschichtig. Zunächst habe Liverpool unter Trainer Arne Slot nach dem Meistertitel seinen Stil geändert - und Wirtz komme darin eine Rolle zu, die sich von jener unterscheide, die er bei Bayer Leverkusen innehatte. Daher komme er seltener in gefährliche Räume.

Die Folge: In neun Pflichtspielen hat der 22-Jährige noch kein Tor erzielt und erst einen Treffer vorbereitet. Seinen Reds fehle nach dem Wechsel von Alexander Trent-Arnold zu Real Madrid zudem ein passsicherer Aufbauspieler, weshalb Wirtz diese Verantwortung teils mit übernehme. Er lasse sich dafür fallen und komme abermals in weniger Abschlusssituationen.

Muss Wirtz in Liverpool zu viel gegen den Ball arbeiten?

Ein weiterer Punkt: Wirtz werde stärker gepresst als in der Bundesliga und habe weniger Zeit am Ball. Auch komme er weniger in Umschaltsituationen, in denen er seine Fähigkeiten ausspielen könne.

Und: Wirtz sei die Umstellung auf die intensivere Spielweise in der Premier League noch nicht gelungen. Erschwert werde ihm der Anpassungsprozess durch das fordernde Gegenpressing Liverpools, das von ihm viel Arbeit verlange. Wirtz ist einer der laufstärksten Spieler der Liga - gezwungenermaßen.