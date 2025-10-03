Newsticker
Fußball>

Überraschungs-Auftritt von Jérôme Boateng

Jérôme Boateng stattet seinem ehemaligen Teamkollegen Marko Marin einen Besuch in Belgrad ab. Das Gastspiel des Weltmeisters von 2014 beschäftigt die serbischen Medien.
Jerome Boateng hat das Ende seiner aktiven Fußball-Karriere verkündet. Er gewann unter anderem zwei Mal das Triple mit dem FC Bayern und wurde 2014 Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft.
Maximilian Huber
Jérôme Boateng stattet seinem ehemaligen Teamkollegen Marko Marin einen Besuch in Belgrad ab. Das Gastspiel des Weltmeisters von 2014 beschäftigt die serbischen Medien.

Nach seinem Karriereende hat Jérôme Boateng einen alten Teamkollegen besucht. Wie der serbische Topklub Roter Stern Belgrad am Mittwoch veröffentlichte, war der Weltmeister von 2014 im Heimstadion des Klubs „Marakana“ zu Gast und traf dabei auch Marko Marin.

Mit dem 36-Jährigen spielte Boateng einst gemeinsam für Deutschland, beide waren unter anderem Teil des WM-Kaders 2010 in Südafrika. Marin beendete 2022 seine aktive Profikarriere und spielte zwischen 2018 und 2020 für den serbischen Verein.

„Ein Überraschungs-Besuch im Marakana“

In Belgrad bekam Boateng ein Heimtrikot geschenkt, welches mit seinem Nachnamen beflockt ist.

In Begleitung von Klub-Präsident Svetozar Mijailović und Marin besichtigte Boateng den Trophäenraum von Roter Stern und posierte mit den Gastgebern für ein Bild, welches in den serbischen Medien aufgegriffen wurde.

„Ein Überraschungs-Besuch im Marakana“, titelte das Blatt Sport Alo. Die serbische Zeitung Mondo schrieb: „Der berühmte Jérôme Boateng bei Roter Stern: Marko Marin überreichte ihm das Trikot neben der Champions-League-Trophäe.“

Boateng hatte im September das Ende seiner Profi-Karriere bekanntgegeben. Zuletzt stand der gebürtige Berliner beim Linzer ASK in Österreich unter Vertrag.

