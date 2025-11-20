Thon: Karl „mit Messi zu vergleichen“

SID 20.11.2025 • 05:53 Uhr Lennart Karl hat es Olaf Thon angetan. Der ehemalige Weltmeister zieht den größtmöglichen Vergleich.

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Olaf Thon sieht bei Shootingstar Lennart Karl enormes Potential. „Nicht nur, um bei den Bayern Stammspieler zu werden, sondern auch in der Nationalmannschaft. Durch seine Spielweise kann man ihn mit Messi vergleichen“, sagte Thon im Sport1-Interview. Der 17-Jährige sei „auf jeden Fall ein Kandidat“ für den deutschen WM-Kader.

Lionel Messi ist das große Vorbild von Karl, „leider habe ich noch nicht gegen ihn gespielt“, sagte der Flügelspieler zuletzt im DFB-Interview. „Ob er diesem großen Idol dann mal nacheifern kann, wird sich zeigen“, sagte Thon: „Aber die Ansätze sind da.“ Erst einmal müsse Karl sich aber beim deutschen Rekordmeister durchsetzen.