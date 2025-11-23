US-Titel: Berger und Gotham schreiben Geschichte

SID 23.11.2025 • 05:49 Uhr Das Team um die Nationaltorhüterin gewinnt die Meisterschaft und schafft damit Einzigartiges.

Deutschlands Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger (35) hat mit ihrem Klub Gotham FC Geschichte geschrieben und den Titel in der US-amerikanischen National Women's Soccer League (NWSL) gewonnen. Im Finale der Play-offs setzte sich das Team in San Jose mit 1:0 (0:0) gegen Washington Spirit durch, es war das Ende einer bemerkenswerten Reise: Als achtes und letztes Team hatte sich Gotham für die K.o.-Runde qualifiziert, aus dieser Position hatte in der Geschichte der NWSL noch niemand den Titel gewonnen.

"Das ist so surreal", sagte US-Nationalspielerin Rose Lavelle, die in der 80. Minute entscheidend getroffen hatte: "Wir wissen, dass wir in der Regular Season nicht unser Potenzial ausgeschöpft haben. In den Play-offs ging es darum, das Beste von uns zu zeigen."

Für das Team aus New York ist es bereits die zweite NWSL-Meisterschaft nach 2023. Damals hatte Gotham die bisherige Bestmarke aufgestellt und als Sechster der Hauptrunde den Titel gewonnen.