Fußball: Gisdol vor Job bei Traditionsklub

Agiert Markus Gisdol bald wieder an der Seitenlinie? Der deutsche Trainer steht vor einem Engagement beim schottischen Traditionsklub FC Aberdeen. Das berichtet der Kicker.
Gisdol wohl vor Job bei Traditionsklub
Bis vor wenigen Monaten war Gisdol Trainer beim türkischen Erstligisten Kayserispor, wurde dort nach nur acht Spielen am 7. Oktober wieder freigestellt. Der 56-Jährige hatte einen Durchschnitt von 0,63 Punkten.
Aberdeen zieht die Reißleine
Nun wird er wahrscheinlich den FC Aberdeen übernehmen. Beim schottischen Traditionsklub ist momentan Lutz Pfannenstiel als Sportdirektor tätig.
Der Verein zog Anfang Januar nach der 0:1-Pleite beim FC Falkirk die Reißleine und trennte sich von Coach Jimmy Thelin. Der Schwede übernahm den Trainerposten im Sommer 2024.
Interimstrainer bringt keinen Erfolg
Seither stand der bisherige Co-Trainer Peter Leven hauptverantwortlich an der Seitenlinie und verlor seine beiden Duelle gegen die Glasgow Rangers jeweils mit 0:2.
Aberdeen ist seit sieben Partien ohne Sieg, hat den letzten Dreier am 14. Dezember eingefahren und belegt in der Tabelle nur den achten Rang - zu wenig für die Ansprüche des Traditionsklubs.
