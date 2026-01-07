Sportlicher Erfolg für Diekmeiers krebskranke Tochter

Daniel Höhn 07.01.2026 • 13:15 Uhr Schöne Nachrichten von der krebskranken Tochter des Ex-Fußball-Profis Dennis Diekmeier!

Die krebskranke Tochter des früheren Fußball-Profis Dennis Diekmeier, Delani, hat mit ihrem Pferd „Col d’Amour“ ein Reitturnier in Eppelheim bei Heidelberg gewonnen.

In der Stilspringprüfung der Klasse L bekam sie als einzige Teilnehmerin die Wertnote 8,0. „Die beiden sind einfach unglaublich“, schrieb die Ehefrau von Diekmeier, Dana, bei Instagram über ihre Tochter und das Pferd.

Reiten als wichtiger Ausgleich zu den Krebstherapien

Auch die Schwestern von Delani, Dalina und Divia, nahmen an den Reit-Wettbewerben teil. Das zeigten mehrere Instagram-Videos. Für die älteste Tochter der Diekmeiers ist das Reiten ein wichtiger Ausgleich zu ihren Krebstherapien.

„Wir merken das bei Delani jeden Tag. Alleine wenn sie bei ihrem Pferd ist: Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viel Energie ihr das gibt“, sagte Papa Diekmeier. Manchmal sei Delani aufgestanden und habe sich am Vormittag ständig übergeben. „Dann ist sie aber zum Pferd gegangen und hatte Energie, Freude pur und war glücklich da.“

Bei Delani war ein Tumor an der Nebenniere entdeckt worden. Dieser wurde zwar entfernt, jedoch hatten sich Metastasen in den Lungenflügeln gebildet.