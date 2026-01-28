Winterchaos legt Regionalliga Nordost lahm

Samuel Kucza 28.01.2026 • 14:33 Uhr Winterliche Platzverhältnisse sorgen für eine Absagenflut von Partien aus der Regionalliga Nordost und legen den Spielbetrieb lahm. Nur eine Begegnung ist noch nicht abgesagt.

Der geplante Restart in der Regionalliga Nordost wird vom Winter ausgebremst. Gefrorene und verschneite Plätze sorgen dafür, dass ein Großteil des Spieltags nicht stattfinden kann. Der Nordostdeutsche Fußballverband bestätigte weitere Absagen wegen Unbespielbarkeit der Plätze.

Inzwischen sind acht der neun angesetzten Partien für den 20. Spieltag abgesagt worden. Schon in den letzten Tagen waren die Partien der BSG Chemie Leipzig gegen den Chemnitzer FC sowie des FSV Zwickau gegen SV Babelsberg 03 gestrichen worden. Nun folgten weitere Spielausfälle quer durch die Liga.

Zahlreiche Spielabsagen in der Regionalliga

Der Hallesche FC muss am Samstag erst gar nicht die Fahrt zu Hertha Zehlendorf antreten. Und auch am Sonntag rollt in Greifswald kein ball - die Begegnung mit Rot-Weiß Erfurt wurde ebenfalls gestrichen.

Lok-Spiel ebenfalls abgesagt - Jena hofft noch

Lange stand zudem das Spiel des Tabellenführers Lok Leipzig beim ZFC Meuselwitz auf der Kippe. Inzwischen ist klar: Auch dieses Spiel findet nicht statt. NOFV-Präsident Hubert Wolf machte deutlich, dass eine Austragung unter den aktuellen Bedingungen „utopisch“ gewesen wäre.