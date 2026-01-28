Winterchaos legt Regionalliga Nordost lahm

Der geplante Restart in der Regionalliga Nordost wird vom Winter ausgebremst. Gefrorene und verschneite Plätze sorgen dafür, dass ein Großteil des Spieltags nicht stattfinden kann. Der Nordostdeutsche Fußballverband bestätigte weitere Absagen wegen Unbespielbarkeit der Plätze.
Winterchaos legt Regionalliga lahm
Inzwischen sind acht der neun angesetzten Partien für den 20. Spieltag abgesagt worden. Schon in den letzten Tagen waren die Partien der BSG Chemie Leipzig gegen den Chemnitzer FC sowie des FSV Zwickau gegen SV Babelsberg 03 gestrichen worden. Nun folgten weitere Spielausfälle quer durch die Liga.
Zahlreiche Spielabsagen in der Regionalliga
Am Freitag müssen sowohl das Duell BFC Dynamo gegen BFC Preussen als auch das Spiel des FC Eilenburg gegen Hertha BSC II verschoben werden. Ebenfalls abgesagt wurde die Partie des FSV Luckenwalde gegen den 1. FC Magdeburg II.
Der Hallesche FC muss am Samstag erst gar nicht die Fahrt zu Hertha Zehlendorf antreten. Und auch am Sonntag rollt in Greifswald kein ball - die Begegnung mit Rot-Weiß Erfurt wurde ebenfalls gestrichen.
Lok-Spiel ebenfalls abgesagt - Jena hofft noch
Lange stand zudem das Spiel des Tabellenführers Lok Leipzig beim ZFC Meuselwitz auf der Kippe. Inzwischen ist klar: Auch dieses Spiel findet nicht statt. NOFV-Präsident Hubert Wolf machte deutlich, dass eine Austragung unter den aktuellen Bedingungen „utopisch“ gewesen wäre.
Damit bleibt nur noch die Partie von Lok Verfolger Carl Zeiss Jena gegen die VSG Altglienicke übrig, die bislang noch nicht offiziell abgesagt ist. Nachholtermine stehen für die abgesagten Partien bisher noch nicht fest.