Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
FUSSBALL
TRANSFERMARKT
DFB-POKAL
BUNDESLIGA
2. BUNDESLIGA
OLYMPIA
HANDBALL-EM
WINTERSPORT
TENNIS
US-SPORT
DARTS
BASKETBALL
EISHOCKEY
MEHR
Mehr
Fußball>

HSV: Dompé bleibt suspendiert - Omari fest verpflichtet

HSV zieht Kaufoption bei Omari

Jean-Luc Dompé muss zudem eine Geldstrafe im sechstelligen Bereich zahlen.
Warmed Omari wechselt fest zum HSV
Warmed Omari wechselt fest zum HSV
© IMAGO/Philipp Szyza
SID
Jean-Luc Dompé muss zudem eine Geldstrafe im sechstelligen Bereich zahlen.

Der französische Angreifer Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV bleibt nach seiner Alkohol-Fahrt weiter suspendiert. Dies teilten die Hanseaten am Dienstagnachmittag mit.

Demnach erhält der 30-Jährige zusätzlich eine Rekord-Geldstrafe im sechsstelligen Bereich. Der Flügelstürmer war Ende Januar mit seinem Auto von der Polizei kontrolliert worden, bei der Atemkontrolle stellten die Beamten Alkohol fest. Dompé bat nun um Entschuldigung für sein Fehlverhalten.

„Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden. Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür“, sagte Dompé: „Ich kann die Enttäuschung des Klubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen.“

HSV verpflichtet Omari fest

Während Dompé weiter fehlen wird, verkündete der HSV am Dienstag auch den langfristigen Verbleib von Warmed Omari.

Der im Sommer vom französischen Erstligisten Stade Rennes ausgeliehene Innenverteidiger wechselt mit sofortiger Wirkung fest zu den Rothosen, der Klub macht von seiner Kaufoption Gebrauch.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite