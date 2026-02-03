HSV: Dompé bleibt suspendiert - Omari fest verpflichtet

SID 03.02.2026 • 15:40 Uhr Jean-Luc Dompé muss zudem eine Geldstrafe im sechstelligen Bereich zahlen.

Der französische Angreifer Jean-Luc Dompé vom Hamburger SV bleibt nach seiner Alkohol-Fahrt weiter suspendiert. Dies teilten die Hanseaten am Dienstagnachmittag mit.

Demnach erhält der 30-Jährige zusätzlich eine Rekord-Geldstrafe im sechsstelligen Bereich. Der Flügelstürmer war Ende Januar mit seinem Auto von der Polizei kontrolliert worden, bei der Atemkontrolle stellten die Beamten Alkohol fest. Dompé bat nun um Entschuldigung für sein Fehlverhalten.

„Mir ist bewusst, dass es mit einer einfachen Entschuldigung nicht getan ist. Meiner Vorbildfunktion bin ich absolut nicht gerecht geworden. Ich habe schwerwiegende Fehler begangen und trage selbstverständlich die vollen Konsequenzen dafür“, sagte Dompé: „Ich kann die Enttäuschung des Klubs, des Trainerteams und all der Fans, die mich bis hierhin immer unterstützt haben, verstehen.“

HSV verpflichtet Omari fest

Während Dompé weiter fehlen wird, verkündete der HSV am Dienstag auch den langfristigen Verbleib von Warmed Omari.