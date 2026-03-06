Toter Sohn: Michael Ballack wird emotional

Johannes Behm 06.03.2026 • 10:31 Uhr Michael Ballack spricht erstmals über den tragischen Tod seines Sohnes Emilio im Jahr 2021 und wird dabei emotional.

Michael Ballack hat erstmals über den tragischen Tod seines Sohnes Emilio gesprochen. „Es ist schwierig, weil das kann man sich nicht vorstellen, auch nicht in Worte beschreiben. Es ist ein Verdrängungsprozess“, sagte der ehemalige deutsche Nationalspieler bei Sky.

„Jeder geht damit anders um“, schilderte Ballack, der sichtlich emotional und mit glasigen Augen sprach, nachdem er zuvor lange innegehalten hatte.

Auch vier Jahre nach den Geschehnissen fiel es dem 49-Jährigen noch sehr schwer, darüber zu reden: „Ich kann wenig bis gar nicht über ihn sprechen, würde gerne viel mehr, aber es emotionalisiert mich zu sehr.“ Stattdessen versuche Ballack, sich auf die positiven Aspekte in seinem Leben zu konzentrieren.

Ballacks Sohn Emilio starb in Portugal bei einem Quad-Unfall

„Man versucht, durch den Alltag, durch viele Sachen, die einen motivieren wie Arbeit, Familie, die anderen Söhne, damit klarzukommen“, erläuterte der ehemalige Mittelfeldspieler, der unter anderem für den FC Bayern München und den FC Chelsea spielte.

Ballack fügte an: „Das habe ich bis heute so gut es geht geschafft. Das haben wir geschafft. Dafür bin ich dankbar.“ Sein Sohn Emilio war am 5. August 2021 im Alter von lediglich 18 Jahren bei einem Quad-Unfall in Portugal tödlich verunglückt. Emilio war einer von drei Söhnen Ballacks, die der Ehe mit Ex-Frau Simone entstammen.