Ronaldo-Sohn spielt bei Real vor - kommt es zum Wechsel?

Felix Kunkel 25.03.2026 • 14:19 Uhr Der älteste Sohn von Cristiano Ronaldo könnte offenbar schon bald in der Nachwuchsakademie von Real Madrid spielen.

Cristiano Júnior wandelt weiter auf den Spuren seines berühmten Vaters Cristiano Ronaldo. Wie The Athletic und Marca übereinstimmend berichten, hat der älteste Sohn des portugiesischen Superstars am Dienstag zum ersten Mal mit der U16-Auswahl von Real Madrid trainiert.

Der 15-Jährige wurde demnach als Flügelspieler getestet und könnte sich in naher Zukunft „La Fábrica“, der Nachwuchsakademie der Königlichen, fest anschließen. Es sei geplant, dass Cristiano Júnior zunächst noch weitere Tage bei Real trainiere.

Aktuell lebt der Teenager zusammen mit seinem Vater in Saudi-Arabien. Dort ist er Teil der Akademie von Al-Nassr, für dessen Profis CR7 aufläuft.

Ronaldo-Sohn eifert seinem Vater nach

Sollte Cristiano Júnior, der am 17. Juni 16 Jahre alt wird, tatsächlich zu Real wechseln, würde er einmal mehr in die Fußstapfen seines Vaters treten. Er spielte in der Vergangenheit bereits für die Jugendteams von Manchester United und Juventus – zwei weitere ehemalige Klubs von Cristiano Ronaldo, der einst auch bei Real Profi war.