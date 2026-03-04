Vidal legt sich fest: Bayern-Ikone besser als Ronaldo

Der ehemalige Bayern-Profi Arturo Vidal sorgt immer wieder mit markanten Aussagen für Aufsehen. Bei seinem Auftritt im Videopodcast Enfocados der einstigen peruanischen Nationalspieler Jefferson Farfán und Roberto Guizasola sprach der chilenische Mittelfeldspieler unter anderem über Weltfußballer und frühere Weggefährten.
„Setze Ribéry zwischen Messi und CR7″
Vidal, der für Spitzenklubs wie Juventus Turin, FC Bayern München, FC Barcelona und Inter Mailand auflief, duellierte sich im Laufe seiner Karriere mit den größten Namen des Weltfußballs. Entsprechend interessant fiel sein persönliches Ranking der stärksten Gegenspieler aus: „Der stärkste Spieler, gegen den ich je in meiner Karriere gespielt habe? Leo (Messi), Ribéry... und dann Cristiano.“
Vidals Ranking: CR7 hinter Ribéry und Messi
Zwar betonte er, dass ihn der argentinische Superstar Lionel Messi am meisten überrascht habe: „Er ist anders“, schwärmte Vidal. Doch von Ribéry zeigte er sich besonders beeindruckt: „Er hat so viel Einsatz gezeigt, mich wirklich gefordert.“ Damit ordnete Vidal den fünfmaligen Ballon-d’Or-Gewinner Cristiano Ronaldo hinter dem langjährigen Bayern-Star ein.
Zu gemeinsamen Zeiten in München bildete Ribéry mit Arjen Robben eines der gefährlichsten Flügelduos Europas. Doch auch hier blieb Vidal bei seiner klaren Einschätzung. Im Vergleich ziehe er Ribéry vor.
„Ribéry, wenn man ihm einen Schlag gegeben hat, gab er ihn zurück“, erklärte er und ergänzte, der Offensivspieler sei „ein anderes Register“ gewesen. Abschließend stellte er klar: „Ich setze Ribéry zwischen Messi und Ronaldo.“
Der 38-Jährige steht nach seiner erfolgreichen Laufbahn mit unter anderem 83 Einsätzen in der Champions League inzwischen beim chilenischen Traditionsklub Colo Colo unter Vertrag.
