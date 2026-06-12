Drama bei EM 2021: Als die Fußball-Welt wegen Eriksen still stand

SPORT1 12.06.2026 • 17:57 Uhr Es ist keine Woche her, da sackt Christian Eriksen auf dem Platz erneut zusammen. Erinnerungen werden wach an die bangen Momente vor fünf Jahren.

Die gesamte Fußballwelt stand vor fünf Jahren still. In der 43. Minute im EM-Vorrunden-Spiel Dänemark gegen Finnland erlitt der Däne Christian Eriksen am 12. Juni 2021 einen Herzstillstand, brach zusammen und musste auf dem Spielfeld reanimiert werden.

Die Bilder, wie sich die dänische Mannschaft angeführt von Kapitän Simon Kjaer um den auf dem Bogen liegenden Eriksen versammelte und sich schützend vor ihn stellte, gingen um die Welt und weckten böse Erinnerungen an die tödlichen Tragödien um Marc-Vivien Foé und Miklos Feher.

Erneutes Drama fünf Jahre später

Es ist keine Woche her, da werden Erinnerungen an die schlimmen Szenen erneut wach. Beim Testspiel der Dänen am 7. Juni gegen die Ukraine sackte Eriksen erneut zusammen. Diesmal kam Eriksen weitgehend mit dem Schrecken davon.

„Ich möchte alle wissen lassen, dass es mir gut geht und dass ich zu Hause bei meiner Familie bin“, teilte der 34-Jährige in einem in den sozialen Medien veröffentlichten Statement einen Tag später mit.

Der „Schock“ habe große Auswirkungen auf ihn und seine Familie gehabt, „aber ich möchte allen versichern, dass dies eine andere Situation war als das, was 2021 passiert ist. Mir geht es gut, und meine Genesung hat bereits begonnen.“ Ob Eriksen weiter im Profifußball aktiv sein wird, ist noch nicht klar.

Nichts deutete darauf hin

Fünf Jahre zuvor war die Situation wesentlich bedrohlicher – lebensbedrohlich. Die Fans im Kopenhagener Stadion Telia Parken sowie alle Zuschauer an den TV-Bildschirmen schauten am 12. Juni 2021 bangend zu und hofften, dass es dem damals 29 Jahre alten Eriksen nicht genauso ergehen würde, wie Marc-Vivien Foé oder Miklos Feher.

„Ich fühlte mich gut. Es deutete nichts darauf hin, dass es mir schlecht ginge. Alles war normal“, blickte Eriksen 2024 im Podcast „Sommeren 21″ des dänischen Rundfunks DR auf die verhängnisvollen Momente zurück.

„Seine Augen waren komplett verdreht“

Der Ball sei gegen sein Knie geprallt, dann habe er „so etwas wie einen Krampf in der Wade“ gespürt und „dann war ich weg“. Einer von Eriksens Teamkollegen, der sofort zur Stelle war, war der heutige Wolfsburger Joakim Maehle: „Ich habe gesehen, wie er auf der Seite lag, seine Augen waren komplett verdreht.“

Der Teamarzt habe dann mitgeteilt: „’Er hat keinen Puls.‘ Und ich dachte: Das kann richtig schlimm ausgehen.“ Eriksens Erinnerungen sind wage: „Ich habe auf dem Rücken gelegen und gemerkt, dass auf mir herumgedrückt wird. Ich hörte leise, entfernte Stimmen, die Ärzte haben gesprochen.“

„Wusste nicht, dass ich schon im Himmel war“

Das Drama nahm ein gutes Ende für Eriksen: Er kam mit dem Leben davon. Eriksen wurde nach der Wiederbelebung ins Krankenhaus gebracht. Bereits kurze Zeit später wurde die gute Nachricht übermittelt, dass er stabil sei. „Einer unserer Ärzte wurde gefragt, wie lang ich weg gewesen sei. Etwa drei oder vier Minuten lautete die Antwort“, schilderte Eriksen. „Ich wusste nicht, dass ich schon im Himmel war.“

Nach vielen ärztlichen Untersuchungen wurde dem heute 33-Jährigen ein Defibrillator eingesetzt. Der Eingriff hatte zur Folge, dass Eriksen sich als Fußballer neu orientieren musste.

Aufgrund des Defibrillators durfte er gemäß des Regelwerks des italienischen Verbandes nicht mehr in seiner vorherigen Wahlheimat spielen, der Vertrag bei seinem damaligen Arbeitgeber Inter Mailand wurde im Dezember 2021 aufgelöst.

Hollywoodreifes Comeback gegen die Niederlande

Ein Karriereende kam für den Mittelfeldspieler allerdings nicht infrage: Im Januar 2022 unterschrieb er einen Kontrakt beim FC Brentford in der englischen Premier League – wo er schon zwischen 2013 und 2020 für die Tottenham Hotspur aktiv war.

Eriksen avancierte in Brentford zum Stammspieler und wurde wieder für die Nationalmannschaft nominiert – wo er gegen die Niederlande ein hollywoodreifes Comeback feierte.

Bei seiner Einwechslung erhoben sich sowohl die dänischen als auch niederländischen Zuschauer in der Johan-Cruyff-Arena und bejubelten die Rückkehr des Mittelfeldspielers. Wäre der Gänsehautmoment an seiner alten Wirkungsstätte in Amsterdam nicht genug gewesen, krönte Eriksen seinen Einsatz mit einem Traumtor. Nahezu die komplette Mannschaft kam angelaufen und herzte ihren Spielmacher.

Eriksen wechselt zu ManUnited

Im Sommer 2022 machte Eriksen den nächsten Schritt: Er ging zu Manchester United, wo er das Vertrauen von Trainer Erik ten Hag bekam – der den früheren Jugendspieler von Ajax Amsterdam aus den gemeinsamen Zeiten in den Niederlanden gut kannte.

Auch bei United avancierte Eriksen schnell zum Stammspieler und überzeugte Skeptiker wie Rio Ferdinand, die anfangs an Eriksens Leistungsvermögen zweifelten: In seinem zweiten Jahr, auch ausgebremst durch eine Knieverletzung, wurden die Einsatzzeiten weniger. Wettbewerbsübergreifend kam er auf 28 Einsätze und knapp 1500 Minuten.

In der Saison 2024/25 absolvierte der Däne insgesamt 35 Pflichtspiele und stand mehr als 1700 Minuten auf dem Feld. Doch seine Zeit bei United endete im Sommer 2025. Sein Vertrag wurden nicht verlängert.

Eriksens Sicht auf den Sport hat sich verändert

„Für mich war es viel wichtiger, einfach zurückzukommen und ein Mensch zu sein, als zurückzukommen und irgendetwas anderes zu tun“, erklärte er in einem Interview mit dem Telegraph: „Für mich war das erste Ziel, zurückzukommen und ein Vollzeit-Vater und ein Vollzeit-Freund zu sein. Das ist für mich das Wichtigste.“ Eriksen hat zwei Kinder mit seiner Partnerin Sabrina Kvist.

Was Eriksen gelernt hat? „Die Zeit zu genießen, in der man hier ist, und alles zu genießen, was kommt“, sagt er. Seine Karriere sehe er inzwischen mit neuer Gelassenheit.