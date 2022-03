Christian Eriksen feiert Gänsehaut-Comeback für Dänemark - Traumtor nach Einwechslung gegen Niederlande

In der Halbzeitpause der Partie fing Eriksen an, sich intensiv warmzumachen. Als klar wurde, dass er zu Beginn der zweiten Hälfte in die Partie kommen würde, brandete lauter Applaus im Stadion auf. Die Zuschauer erhoben sich von ihren Plätzen, auch die niederländischen Fans feierten die Rückkehr Eriksens und sorgten für einen Gänsehautmoment. Auch Bondscoach Louis van Gaal applaudierte.