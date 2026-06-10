Harry Kane reagiert auf Schock-Vorfall

Johannes Vehren 10.06.2026 • 11:37 Uhr Christian Eriksen bricht zum zweiten Mal in seiner Karriere während eines Länderspiels zusammen. Bayern-Star Harry Kane reagiert auf den Schock seines früheren Teamkollegen bei den Tottenham Hotspur.

Bayern-Star Harry Kane hat sich betroffen über den Schock um Christian Eriksen geäußert. Der Däne ist am Sonntag bei einem Länderspiel erneut zusammengebrochen, was nicht nur Kane an die dramatischen Szenen bei der EM 2021 erinnerte.

„Ich habe mich heute bei ihm gemeldet“, verriet Kane am Dienstag bei ITV Sport und fügte hinzu: „Ich habe noch keine Rückmeldung von Christian erhalten, aber er hat ja schon eine Erklärung abgegeben, in der er mitgeteilt hat, dass er sich nun zurückzieht, ausruht und etwas Zeit mit seiner Familie verbringen wird, was ich für wichtig halte.“

Kane: „Es war beängstigend“

Der Kapitän der englischen Nationalmannschaft spielte bei den Tottenham Hotspur mit Eriksen zusammen. Seither herrscht eine Verbundenheit zwischen den beiden. „Er muss in den nächsten Monaten einige Entscheidungen treffen, aber das Wichtigste ist, dass der Defibrillator da war und funktioniert hat“, betonte Kane.

Er führte weiter aus: „Es war beängstigend, weil wir uns alle daran erinnern, wie es beim letzten Mal war, und ich bin sicher, seiner Familie und seiner Frau Sabrina, geht es genauso.“