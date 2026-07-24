Mit Klopp: Auch Mertesacker kommt zum DFB

SID 24.07.2026 • 08:30 Uhr Per Mertesacker soll den Posten des Geschäftsführers Sport beim DFB übernehmen. Der Weltmeister von 2014 wird wohl Nachfolger von Andreas Rettig.

Neues sportliches Führungstrio beim Deutschen Fußball-Bund (DFB): Neben dem neuen Bundestrainer Jürgen Klopp und Sportdirektor Rudi Völler gehört auch Per Mertesacker der neuen Riege der Bosse an.

Der Weltmeister von 2014 folgt übereinstimmenden Medienberichten von RTL/ntv und Sky zufolge auf den zum Jahresende ausscheidenden Andreas Rettig und erhält als Geschäftsführer Sport wie Klopp einen Vertrag bis 2030. Das soll am Freitag während der Vorstellung von Klopp (ab 11 Uhr LIVE bei SPORT1 im Stream, auf YouTube und im Ticker zu verfolgen) vom DFB kommuniziert werden.

DFB: Mertesacker bestätigte zuletzt Gespräche

Der offizielle Dienstbeginn des 41-Jährigen wird demnach der 1. Januar 2027 sein. Bei der Vorstellungsrunde mit Klopp um 11.00 Uhr im Frankfurter DFB-Campus soll Mertesacker in seiner neuen Rolle bestätigt werden. Anders als der neue Bundestrainer werde er aber nicht vor Ort sein, heißt es.

Mertesacker, langjähriger Leiter der Akademie des FC Arsenal, hatte am Rande der WM in seiner Rolle als ZDF-Experte Interesse an einem Posten beim Verband signalisiert. „Man muss dem DFB eins lassen: Der Kontakt zu mir ist nie abgerissen“, sagte er am Tag des WM-Finals und ergänzte: „In der letzten Woche ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Wir unterhalten uns sozusagen.“

Mertesacker hat prominente Fürredner

Mertesacker, für den sich Größen wie Uli Hoeneß oder Lothar Matthäus eingesetzt hatten, gilt als guter Redner mit hervorragendem Einblick in höchstwertige Jugendausbildung. Rettig war auch zuständig für die Verzahnung der Nationalmannschaft mit den U-Teams – ein Nachfolger Mertesacker kann hier der Brückenbauer im Zusammenspiel mit Nachwuchsdirektor Hannes Wolf sein.