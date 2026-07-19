Plötzlich verrät Mertesacker im TV Spannendes!

Julius Schamburg 19.07.2026 • 19:52 Uhr Per Mertesacker enthüllt live im TV Gespräche mit dem DFB. Der Kontakt zu den Verantwortlichen sei "nie abgerissen". Das steckt dahinter.

Per Mertesacker hat enthüllt, dass er sich in Gesprächen mit dem DFB befindet und womöglich als Geschäftsführer auf Andreas Rettig folgen könnte.

„Man muss dem DFB ja eines lassen, der Kontakt zu mir ist irgendwie nie abgerissen“, sagte Mertesacker vor dem WM-Finale zwischen Spanien und Argentinien (LIVETICKER) im ZDF.

Mertesacker: „Wir unterhalten uns“

Mertesacker, der sich in der Nacht vom 3. auf den 4. Juli selbst live im TV beim DFB angeboten hatte, enthüllte plötzlich: „In den letzten Wochen ist nochmal ein bisschen Dynamik reingekommen. Also, wir unterhalten uns sozusagen.“

Noch gebe es aber „nichts zu verkünden“. Die Priorität sei jetzt erstmal bei Jürgen Klopp, der den Bundestrainerposten übernehmen und auf Julian Nagelsmann folgen soll.

„Danach sehen wir, was mit meiner Person passiert“, kündigte Mertesacker an.

Wird Mertesacker der Vorgesetzte von Klopp?

DFB-Geschäftsführer Andreas Rettig wird Ende dieses Jahres aus dem Amt scheiden. Moderator Jochen Breyer hatte daher das Gespräch eröffnet und die Frage nach dem Rettig-Nachfolger gestellt. Klopp brauche ja schließlich auch einen Vorgesetzten.

Durchaus überraschend enthüllte Mertesacker daraufhin, dass genau dieser Posten für ihn infrage kommt.