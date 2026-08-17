FIFA trennt sich von Infantino-Kritiker Kevin Lamour

SID 17.08.2026 • 21:38 Uhr Die FIFA trennt sich von einem internen Kritiker des Präsidenten. Die Zusammenarbeit mit Kevin Lamour wird für beendet erklärt.

Gut zwei Wochen nach der scharfen Kritik von Kevin Lamour am FIFA-Präsidenten Gianni Infantino hat sich der Weltverband des Fußballs von seinem Betriebsdirektor getrennt. Die FIFA bestätigte am Montagabend auf SID-Anfrage einen Bericht der New York Times.

„Die FIFA kann bestätigen, dass die Zusammenarbeit mit Kevin Lamour als Chief Operating Officer am 17. August 2026 beendet wurde“, teilte der Verband mit. „Die FIFA dankt Kevin für seine zwei Jahre im Dienst und wünscht ihm alles Gute für die Zukunft.“ Ansonsten werde zum Thema „kein weiterer Kommentar“ abgegeben.

Lamour stellte sich gegen Infantino

Nach Bekanntwerden von Infantinos Plan, Anteile an der WM und anderen Turnieren an Investoren zu verkaufen, hatte Lamour sich eindeutig gegen seinen Chef gestellt.

Infantino habe seine Mitarbeiter hintergangen, schrieb Lamour in einem offenen Brief, er nehme in Kauf, wegen seiner Kritik gegebenenfalls seinen Job zu verlieren. So ist es nun gekommen.