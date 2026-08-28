Europa League: Deutsche Duelle mit Nübel fix

SID 28.08.2026 • 13:37 Uhr Die Auslosung am Freitag in Monaco brachte den beiden Bundesligisten spannende Aufgaben. Es geht gegen Alexander Nübel und Besiktas.

Machbare Aufgaben für die Werkself, Christian Ilzer freut sich auf ein besonderes Wiedersehen – und Alexander Nübel steht mehreren deutschen Teams gegenüber: Die Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen und TSG Hoffenheim haben dank „Losfee“ Sebastian Rode in der Ligaphase der Europa League spannende Begegnungen erhalten.

Leverkusen, Finalist vor zwei Jahren, spielt unter anderem gegen Olympique Marseille und Red Bull Salzburg. Die Hoffenheimer treffen unter anderem mit Sturm Graz auf den Ex-Klub ihres Trainer Ilzer und auf den Conference-League-Sieger Crystal Palace. Das ergab die Auslosung der Europäischen Fußball-Union (UEFA) am Freitag im Grimaldi Forum in Monaco.

Kurios: Bei beiden Klubs gibt es große Überschneidungen bei den zugelosten Gegnern. So duellieren sich Leverkusen und Hoffenheim jeweils mit Olympique Lyon, Besiktas Istanbul um den deutschen Nationalkeeper Alexander Nübel und OFI Kreta. Vor allem für Nübel sind die Duelle mit Leverkusen und Hoffenheim spannend. Erst im Sommer wechselte der Torwart vom FC Bayern in die Türkei, war die vergangenen Jahre aber an den VfB Stuttgart ausgeliehen und somit beim direkten Konkurrenten der zukünftigen Gegner angestellt.

Der Spielplan wird spätestens am Sonntag veröffentlicht, für alle Teams stehen je vier Heim- und Auswärtsspiele an. Die ersten Partien werden am 16./17. September ausgetragen, die Ligaphase endet am 28. Januar, das Endspiel in Frankfurt findet am 26. Mai 2027 statt. Die besten acht Mannschaften der Ligaphase qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Teams auf den Plätzen 9 bis 24 spielen Play-off-Duelle um die anderen acht Achtelfinalplätze.

Die deutschen Gegner im Überblick:

Leverkusen: Olympique Marseille (H), Olympique Lyon (A), RB Salzburg (H), Dinamo Zagreb (A), NK Celje (H), Lech Posen (A), Besiktas Istanbul (H), OFI Kreta (A)