Spektakuläre Rückkehr? Louis van Gaal signalisiert Bereitschaft

Maximilian Lotz 03.08.2026 • 17:38 Uhr Kommt es zu einer spektakulären Rückkehr? Trainer-Ikone Louis van Gaal zeigt sich angeblich offen für Gespräche mit dem niederländischen Verband.

Bei der bislang erfolglosen Suche nach einem neuen niederländischen Nationaltrainer wird plötzlich ein alter Bekannter als Kandidat gehandelt: Louis van Gaal.

Wie De Telegraaf unter Berufung auf Quellen aus dem Umfeld van Gaals berichtet hat, soll der ehemalige Trainer des FC Bayern bereit sein, Gespräche mit dem niederländischen Verband KNVB aufzunehmen.

Van Gaal denkt offenbar über Comeback nach

Demnach gehören die gesundheitlichen Probleme der Vergangenheit an. Van Gaal verkündete im vergangenen Jahr, seine Krebserkrankung überstanden zu haben. In dem aktuellen Bericht heißt es nun, der 74-Jährige fühle sich fitter denn je.

In dem Job als Nationaltrainer sehe er generell eine reizvolle Aufgabe. Er würde jedoch erst bei einer konkreten Anfrage des KNVB ein Comeback auf die Trainerbank in Erwägung ziehen.

Van Gaal war bereits dreimal als Bondscoach tätig, zuletzt von 2021 bis Dezember 2022. Während seiner zweiten Amtszeit wurde er mit Oranje bei der WM 2014 Dritter.

Bei der Weltmeisterschaft in Katar 2022 schieden die Niederlande mit dem erfahrenen Coach an der Seitenlinie im Viertelfinale gegen Argentinien nach Elfmeterschießen aus. Es war van Gaals letztes Spiel als Trainer.

Suche nach Bondscoach läuft – Slot hat andere Pläne

Zuletzt war van Gaal als Berater des Aufsichtsrats von Ajax Amsterdam tätig. Anfang Juli erklärte er seinen Rücktritt.

Der Trainerposten der Elftal ist seit dem Rücktritt von Ronald Koeman im Anschluss an das frühe WM-Aus vakant. Der zuletzt heiß gehandelte Arne Slot erklärte zuletzt, er wolle lieber weiter als Vereinstrainer arbeiten.