Überraschende Wende bei Arne Slot

Maximilian Lotz 31.07.2026 • 14:00 Uhr Arne Slot galt bis zuletzt als aussichtsreicher Kandidat auf den Posten des niederländischen Nationaltrainers. Doch der ehemalige Trainer des FC Liverpool hat andere Pläne.

Arne Slot hat nun doch Abstand von einem Engagement als Bondscoach genommen. Der ehemalige Trainer des FC Liverpool hat dem niederländischen Fußball-Verband (KNVB) eine Absage erteilt.

„Ich möchte weiterhin im europäischen Vereinsfußball aktiv bleiben“, sagte Slot am Freitag auf Nachfrage von De Telegraaf. „Und das wurde nicht erst heute beschlossen.“

Zuvor hatte auch ESPN berichtet, dass der 47-Jährige auf eine Rückkehr in eine europäische Topliga hoffe.

Slot als Koeman-Nachfolger gehandelt

Nach dem Rücktritt von Ronald Koeman im Anschluss an das frühzeitige Scheitern der Niederlande im WM-Sechzehntelfinale gegen Marokko galt Slot als Wunschkandidat des KNVB.

Laut Telegraaf hatte der FC Liverpool Mitte Juli seine Bereitschaft signalisiert, das Gehalt des im Mai entlassenen Trainers bis Ende Juni 2027 im Falle eines Engagements als Bondscoach aufzustocken, so dass Slot keine finanziellen Abstriche machen müsste.

Kein besonderes Duell mit Klopp

Slot hatte nach der Meisterschaft 2025 seinen Vertrag bei den Reds verlängert. Nach der unbefriedigenden, abgelaufenen Saison folgte aber das Aus für den Nachfolger von Jürgen Klopp.