FIFA verhängt lebenslange Sperren

Bassam Adeel Jaleel, Ex-Präsident des Verbands der Malediven, darf ebenso wie Vincent Cassell, Ex-Boss in Montserrat, nicht mehr im Fußball arbeiten.

Die Ethikkommission des Fußball-Weltverbandes FIFA hat zwei ehemalige Funktionäre lebenslang gesperrt. Bassam Adeel Jaleel, Ex-Präsident des Verbands der Malediven, darf ebenso wie Vincent Cassell, bis 2025 Verbandsboss von Montserrat (MFA), bis zu seinem Lebensende keine Tätigkeiten im Fußball ausüben. Beide müssen zudem eine Geldstrafe in Höhe von je einer Million Schweizer Franken (ca. 1,06 Millionen Euro) zahlen.

Bei Bassam sanktionierte die rechtsprechende Kammer der Ethikkommission den Missbrauch von Mitteln aus dem FIFA-COVID-19-Hilfsprogramm zu dessen persönlichen Nutzen.

Die Ethikkommission der FIFA sprach Urteile Die Ethikkommission der FIFA sprach Urteile © AFP/SID/ABDELMAJID BZIOUAT

FIFA sanktioniert ehemalige Funktionäre

Im Oktober 2025 war Bassam in seiner Heimat bereits wegen Unterschlagung zu einer vierjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Mohamed Ageel, ehemaliger Finanz- und Verwaltungsdirektor des Verbandes, wurde zudem unter anderem wegen Beihilfe für zehn Jahre gesperrt.

Cassell wurde wegen Amtsmissbrauchs, systematischer Interessenkonflikte, Veruntreuung von FIFA- und MFA-Mitteln sowie Verhaltens, „das die körperliche und psychische Integrität von MFA-Mitarbeitern beeinträchtigte“, gesperrt. Cassell hatte den Verband in Montserrat bis Ende 2025 fast 30 Jahre lang geführt. Zudem wurde die ehemalige MFA-Generalsekretärin Tandica Hughes für 15 Jahre gesperrt.