Mbappé erklärt, warum er Klopp einen Korb gab

Am Rande der Weltmeisterschaft erzählte Jürgen Klopp von kuriosen Gesprächen mit Kylian Mbappé über eine mögliche Verpflichtung beim FC Liverpool. Nun äußert sich Mbappé erstmals selbst und erklärt, warum er Klopp am Ende abgesagt hat.

Kylian Mbappé hat Jürgen Klopp und dem FC Liverpool einst eine Absage erteilt. Im Gespräch mit der Sport Bild erklärt der Star von Madrid nun erstmals, warum er sich gegen einen Wechsel in die Premier League entschied.

„Ich war noch nicht bereit, mein Heimatland zu verlassen. Ich wollte in meine Heimatstadt, nach Paris“, erinnerte sich Mbappé, der zu der Zeit gerade ein Jahr für die AS Monaco gespielt hatte. „Ich brauchte damals mein Umfeld, um mich wohlzufühlen“, erklärte er seinen anschließenden Wechsel zu Paris Saint-Germain. Gleichzeitig räumte er ein, dass ihn ein Wechsel zu Klopp durchaus gereizt hätte.

Kylian Mbappé verrät, warum er Jürgen Klopp damals abgesagt hat Kylian Mbappé verrät, warum er Jürgen Klopp damals abgesagt hat © IMAGO/NurPhoto

Kylian Mbappé: „Das war schon speziell, aber toll“

Während der Weltmeisterschaft 2026 hatte Klopp in seiner Rolle als Experte für MagentaTV erzählt, dass die Gespräche über eine mögliche Verpflichtung Mbappés beim FC Liverpool in einem Privatjet stattfanden. „Das stimmt. Das war schon etwas speziell, aber toll“, erinnerte sich der französische Nationalspieler.

Am Rande der WM kam es zu einem Wiedersehen mit Klopp. Abseits solcher Begegnungen stehen die beiden allerdings kaum in Kontakt. „Ich will ihm nicht auf die Nerven gehen“, scherzte Mbappé.

Über Klopp findet Mbappé dennoch ausschließlich positive Worte und stellt ihn auf eine Stufe mit seinem derzeitigen Trainer José Mourinho. „Klopp ist einer der besten Trainer der letzten 20 Jahre“, sagte Mbappé . Anschließend fügte er hinzu: „Das sind Trainer, unter denen jeder Profi spielen möchte.“