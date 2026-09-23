Mbappé hat DFB-Team weiter auf dem Zettel

Gegen die Niederlande gibt Jürgen Klopp sein Debüt als deutscher Bundestrainer. Trotz der letzten Krisenjahre schätzt Mbappé Deutschland weiterhin als starken Gegener ein.

Frankreichs Fußball-Superstar Kylian Mbappé kann den Hype in Deutschland um den neuen Bundestrainer Jürgen Klopp nachvollziehen. „Klopp ist einer der besten Trainer der letzten 20 Jahre“, sagte der Profi von Real Madrid der Sport Bild.

Coaches wie sein aktueller Vereinstrainer José Mourinho oder eben Klopp seien Trainer, „unter denen jeder Profi spielen möchte. Es ist einfach schön, ihn wieder auf der Trainerbank zu sehen.“

Kylian Mbappé findet nur positive Worte für Jürgen Klopp Kylian Mbappé findet nur positive Worte für Jürgen Klopp © IMAGO/NurPhoto

Deutschland „eine der besten Mannschaften der Welt“

Der WM-Rekordtorschütze, der mit seiner Nationalmannschaft Vierter bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika geworden war, bekundete derweil seine Bewunderung für Deutschland als Fußball-Nation: „Deutschland hat immer noch eine der besten Mannschaften der Welt. Natürlich hat die Mannschaft zuletzt nicht ihre beste Phase gehabt, aber das kann immer passieren. Deutschland ist viermal Weltmeister geworden, die doppelte Anzahl von Frankreich. Wenn ich keinen Respekt vor Deutschland hätte, wäre ich verrückt.“

Deutschland war bei den Weltmeisterschaften 2018 in Russland und 2022 in Katar in der Gruppenphase gescheitert, in diesem Jahr war im Sechzehntelfinale gegen Paraguay Schluss. Klopp übernahm danach das Bundestrainer-Amt von Julian Nagelsmann und gibt am Donnerstag (20.45 Uhr im LIVETICKER) in der Nations League in Amsterdam gegen die Niederlande sein Debüt.

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