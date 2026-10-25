Felix Magath sorgt für eine Überraschung! In seiner Favoritenliste für den Ballon d'Or 2026 stehen ausschließlich spanische Weltmeister - von Spielern seines Ex-Klubs FC Bayern fehlt jede Spur.

Am Montagabend ist es so weit: Das Geheimnis um den Ballon d’Or-Sieger dieses Jahres wird gelüftet. Auch wenn Harry Kane zu den Topfavoriten auf den Titel zählt: Ginge es nach Ex-Bayern-Trainer Felix Magath, würde ein Spanier die Auszeichnung erhalten – überraschenderweise ist kein Profi seines Ex-Klubs FC Bayern in der Top 3 des 73-Jährigen vertreten.

Magath: „Er ist weltklasse“

Der 73-Jährige, der bei den Münchnern von 2004 bis 2007 das Amt des Cheftrainers innehatte, würde den Ballon d’Or an Marc Cucurella vergeben.

Marc Cucurella führt Felix Magaths Favoritenliste für den Ballon d’Or an Marc Cucurella führt Felix Magaths Favoritenliste für den Ballon d’Or an © IMAGO/Alex Perez

„Er ist weltklasse als linker Verteidiger, immer da, läuferisch stark und verliert so gut wie keinen Zweikampf“, begründete Magath seine Wahl in der Bild am Sonntag. „Er macht seine Seite dicht und schaltet sich auch nach vorne ein.“ Zudem habe der 28-Jährige von Real Madrid einen großen Anteil am WM-Titel Spaniens 2026 gehabt.

Nur Spanier in Magaths Favoritenliste

Auch auf den beiden anderen Plätzen in Magaths Favoritenliste sind ausschließlich Spanier vertreten. Platz zwei des 73-Jährigen geht an Barcelonas Rodri, „der Taktgeber im Mittelfeld der Spanier“. Laut Magath sei er „schon bei der WM zurecht zum besten Spieler des Turniers gewählt“ worden.

„Der dritte spanische Weltmeister“, Fabián Ruiz, komplettiert seine Top 3. Magath beschrieb den 30-Jährigen als starken Partner von Rodri, „mitverantwortlich für die Balance und Stabilität im Spiel.“ Ein weiterer Grund für Magath: „Zudem hat er mit Paris auch die Champions League gewonnen.“