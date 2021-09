3. Liga: TSV Havelse – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 14:00 Uhr)

Der 1. FC Kaiserslautern will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge beim TSV Havelse punkten. Havelse siegte im letzten Spiel gegen den FC Viktoria 1889 Berlin mit 4:3 und liegt mit sieben Punkten im Mittelfeld der Tabelle. FCK hat einen erfolgreichen Auftritt hinter sich. Am Samstag bezwang man den VfL Osnabrück mit 2:0.