Peter Hyballa: Kritik und Lob für neuen Coach von Türkgücü

“Es gab hinter meinem Rücken Meetings mit Spielern. Ich wollte alles in Ruhe besprechen, aber das kam gar nicht an. Plötzlich war ich in den Boulevard-Zeitungen der ‚Terror-Trainer‘“, sagte Hyballa, von 2007 bis 2010 Nachwuchs-Trainer von Borussia Dortmund, unlängst im Gespräch mit SPORT1.