3. Liga: Borussia Dortmund II – 1. FC Kaiserslautern (Samstag, 14:00 Uhr)

Der 1. FC Kaiserslautern will mit dem Rückenwind von zwei Siegen in Folge bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund punkten. Der BVB II siegte im letzten Spiel und hat nun 23 Punkte auf dem Konto. Am Samstag wies FCK die SV Wehen Wiesbaden mit 1:0 in die Schranken.