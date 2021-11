3. Liga: FC Viktoria Köln – Hallescher FC, 2:0 (2:0)

Ein Doppelpack brachte Viktoria in eine komfortable Position: Luca Marseiler war gleich zweimal zur Stelle (2./20.). Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Der Halbzeitstand von 2:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich der FC Viktoria Köln bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht.