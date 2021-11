3. Liga: MSV Duisburg – FC Viktoria 1889 Berlin (Freitag, 19:00 Uhr)

Mehr als Platz 19 ist für den MSV Duisburg gerade nicht drin. In der Verteidigung der Gastgeber stimmt es ganz und gar nicht: 24 Gegentreffer musste sie in dieser Saison bereits hinnehmen. Mit dem Gewinnen taten sich die Zebras zuletzt schwer. In fünf Spielen wurde nicht ein Sieg davongetragen.