3. Liga: FC Würzburger Kickers – Sport-Club Freiburg II, 1:1 (1:1)

Yannick Engelhardt bediente Robert Wagner, der in der 13. Spielminute zum 1:0 einschoss. Auf Vorlage von Daniel Hägele war André Becker mit dem Ausgleich zur Stelle (23.). Bis zur Pause fiel kein weiteres Tor, sodass es schließlich mit unverändertem Ergebnis in die Kabinen ging. Als der Referee das Spiel beendete, blieb der folgende Eindruck: Einen offenen Schlagabtausch lieferten sich beide Teams nach dem Seitenwechsel wahrlich nicht, sodass es am Ende beim Unentschieden blieb.