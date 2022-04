1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken: Koschinat mit Giftpfeil Richtung Antwerpen

„Die Sehnsucht nach der 2. Liga ist sehr groß“, weiß Koschinat natürlich, doch er merkt selbstbewusst an: „Auch wir spielen eine ganz hervorragende Runde. Wenn uns dieses Pech mit dem Sechs-Punkte-Abzug aus der Türkgücü-Nummer nicht so hart getroffen hätte, wären wir in einer noch besseren Ausgangssituation.“