1. FC Kaiserslautern: Terrence Boyd erklärt das Gefühl des Torjubels vor der legendären Westkurve

Doch wie fühlt es sich wirklich an, vor der ausverkauften West zu treffen? „Darüber habe ich auch mit Kenny (Kenny Prince Redondo, d. Red.) gesprochen, er traf ja gegen Saarbrücken zum 3:1 vor der West. Durch das Tor komme ich in einen Rausch, der ist einfach nur elektrisierend. Das ist geil und macht süchtig und ich will dieses Gefühl natürlich nochmal erleben“, erklärt Boyd im Gespräch mit SPORT1 das Gefühl, ein Tor vor diesen frenetischen Fans zu erzielen.