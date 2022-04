Insolvenz von Türkgücü München: Ex-Mäzen Hasan Kivran bricht sein Schweigen!

Verantwortlich für das Aus machte der Unternehmer auch die Stadt München. „Leider ist die Stadt München anscheinend nicht für drei Profiklubs gemacht“, sagte Kivran. „Komisch, denn in Westdeutschland klappt es mit vielen Klubs innerhalb weniger Kilometer sehr gut. Das hat sehr an uns gezerrt. Unsere Wettbewerber haben ihre Verluste mit Staatshilfen (nach Corona, Anm. d. Red.) ausgeglichen bekommen. Wir als Aufsteiger wurden bei den Auflagen an den Zuschauereinnahmen der Regionalligasaison gemessen. Sicherlich wurden wir hier benachteiligt.“