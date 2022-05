3. Liga: VfL Osnabrück – 1. FC Magdeburg (Samstag, 13:30 Uhr)

Osnabrück will sich im Spiel gegen Magdeburg aus einer tollen Saison mit einem Erfolg verabschieden. Der VfL Osnabrück schlug den TSV Havelse am Samstag mit 1:0 und hat somit Rückenwind. Der 1. FC Magdeburg gewann das letzte Spiel souverän mit 4:0 gegen den TSV 1860 München und muss sich deshalb nicht verstecken. Ein Tor hatte im Hinspiel den entscheidenden Unterschied gemacht. Am Ende hatte Magdeburg einen knappen 2:1-Sieg gefeiert.