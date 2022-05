Relegation: Kaiserslautern-Trainer Schuster über Relegation gegen Dresden, FCK und Antwerpen

Schuster: Sehr intensiv und zeitaufwendig. Aber es macht riesig Spaß mit den Jungs. Wir haben ein Ziel vor Augen und nehmen es total positiv an, dass wir die Chance haben, in den beiden Spielen in die 2. Liga aufzusteigen. Wir denken nicht mehr an die drei Spiele, die zuletzt leider verloren wurden. Ich will der Truppe ein positives Denken mitgeben. 17 andere Klubs würden gerne mit uns tauschen und die Relegation spielen. Am Freitag kommen 50.000 Zuschauer - das ist doch geil. Da freut sich jeder Trainer und Spieler und solche Erlebnisse werden immer im Kopf bleiben. Das sollen meine Spieler genießen.