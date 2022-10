3. Liga: SV Waldhof Mannheim – SG Dynamo Dresden (Samstag, 14:00 Uhr)

Die Unterschiede im bisherigen Abschneiden beider Teams sind marginal. Im Tableau trennen die Teams gerade einmal zwei Punkte voneinander. Körperlos agierte Dynamo Dresden in dieser Spielzeit beileibe nicht, wie der Blick in die Kartenstatistik belegt. Ob sich der SV Waldhof Mannheim davon beeindrucken lässt? Beide Teams fuhren in dieser Saison bisher sechs Siege ein.