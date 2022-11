3. Liga: FSV Zwickau – VfL Osnabrück, 4:3 (3:2)

Ein Doppelpack brachte Zwickau in eine komfortable Position: Johan Gomez war gleich zweimal zur Stelle (8./19.). Vor 4.693 Zuschauern keimte bei Osnabrück dank des Anschlusstreffers von Marc Heider aus der 30. Minute noch einmal Hoffnung auf. Kurz vor der Pause traf Ba-Muaka Simakala für die Elf von Tobias Schweinsteiger (43.). Was ist schlimmer als ein Eigentor? Durch ein Eigentor in der Nachspielzeit in Rückstand zu geraten. Unglücksrabe Heider gelang dieses Kunststück und brachte den FSV Zwickau damit kurz vor dem Abpfiff in Führung (45.). Mit einem Tor Vorsprung für das Team von Joseph Enochs ging es für die beiden Teams in die Halbzeitpause. Zum Seitenwechsel ersetzte Robert Herrmann vom Gastgeber seinen Teamkameraden Can Coskun. Patrick Göbel versenkte die Kugel zum 4:2 für Zwickau (53.). In der 57. Minute änderte Tobias Schweinsteiger das Personal und brachte Lukas Kunze und Sven Köhler mit einem Doppelwechsel für Jannes Wulff und Paterson Chato auf den Platz. Erik Engelhardt beförderte das Leder zum 3:4 des VfL Osnabrück in die Maschen (63.). Tobias Schweinsteiger wollte den Gast zu einem Ruck bewegen und so sollten Felix Higl und Noel Niemann eingewechselt für Engelhardt und Robert Tesche neue Impulse setzen (79.). Schließlich holte der FSV Zwickau gegen den direkten Abstiegskonkurrenten die Big Points und feierte einen 4:3-Sieg.