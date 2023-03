3. Liga: SV 07 Elversberg – Hallescher FC (Sonntag, 13:00 Uhr)

SV 07 Elversberg will nach vier Spielen ohne Sieg gegen Halle endlich wieder einen Erfolg landen. Zuletzt spielte Elversberg unentschieden – 1:1 gegen den TSV 1860 München. Gegen den FC Viktoria Köln war für Hallescher FC im letzten Spiel nur ein Unentschieden drin. Das Hinspiel hatte SV 07 Elversberg bei Halle mit 3:1 für sich entschieden.

Angesichts der guten Heimstatistik (10-2-2) dürfte Elversberg selbstbewusst antreten. Das Team von Coach Horst Steffen führt das Feld der 3. Liga mit 58 Punkten an. Der Defensivverbund der Gastgeber steht nahezu felsenfest. Erst 23-mal gab es ein Durchkommen für den Gegner. SV 07 Elversberg weist bisher insgesamt 18 Erfolge, vier Unentschieden sowie vier Pleiten vor. Gewinnen hatte bei Elversberg zuletzt Seltenheitswert. Der letzte Dreier liegt bereits vier Spiele zurück.

Auf des Gegners Platz hat Hallescher FC noch Luft nach oben, was die Bilanz von erst zehn Zählern unterstreicht. Gegenwärtig rangiert die Elf von Coach Sreto Ristic auf Platz 15, hat also noch die Möglichkeit, in der Tabelle weiter vorzurücken. Mit Blick auf die Kartenbilanz des Gasts ist eine Mannschaft zu Gast, die eine härtere Gangart bevorzugt. Der aktuelle Ertrag von Halle zusammengefasst: sechsmal die Maximalausbeute, sieben Unentschieden und 13 Niederlagen. Neun Zähler aus den letzten fünf Begegnungen stellen eine vernünftige Ausbeute für Hallescher FC dar.