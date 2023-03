3. Liga: SV Meppen – FC Erzgebirge Aue, 3:2 (1:1)

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag die Mannschaft von Coach Pavel Dotchev bereits in Front. Sam Schreck markierte in der fünften Minute die Führung. Lange währte die Freude der Gäste nicht, denn schon in der achten Minute schoss Tobias Kraulich den Ausgleichstreffer für Meppen. Eine Aussage darüber, wer am Ende die Nase vorn haben würde, war nach dem Abpfiff der ersten Halbzeit noch nicht zu treffen. Es ging mit einem Gleichstand in die Kabinen. In Durchgang zwei lief Lukas Mazagg anstelle von Sascha Risch für den SV Meppen auf. Wenige Minuten später holte Ernst Middendorp Ole Käuper vom Feld und setzte auf die Qualitäten von Mirnes Pepic (49.). Mit dem Toreschießen war noch lange nicht Schluss, als Omar Sijaric vor den 6.798 Zuschauern den dritten Treffer des Spiels für den FC Erzgebirge Aue erzielte. Aue musste den Treffer von Pepic zum 2:2 hinnehmen (78.). In der 79. Minute stellte Pavel Dotchev um und schickte in einem Doppelwechsel Nico Gorzel und Elias Huth für Anthony Barylla und Antonio Jonjic auf den Rasen. Mit Marvin Stefaniak und Sijaric nahm Pavel Dotchev in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Paul-Philipp Besong und Alexander Sorge. Zum spielentscheidenden Akteur avancierte Marvin Pourié, der mit seinem Treffer in der 87. Minute die späte Führung von Meppen sicherstellte. Unter dem Strich verbuchte der SV Meppen gegen den FC Erzgebirge Aue einen 3:2-Sieg.