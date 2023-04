3. Liga: SC Verl – Borussia Dortmund II, 2:1 (2:0)

Die Differenz von einem Treffer brachte dem SC Verl gegen die Zweitvertretung von Borussia Dortmund den Dreier. Das Match endete mit 2:1. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Im Hinspiel hatte der BVB II die volle Punktzahl für sich reklamiert und mit 1:0 gesiegt.

Yari Otto brachte die Gäste in der 23. Minute ins Hintertreffen. Ehe es in die Halbzeitpause ging, hatte das Match noch einen Treffer parat. Vor 1.000 Zuschauern markierte Maximilian Wolfram das 2:0. Mit der Führung für Verl ging es in die Kabine. Guillermo Bueno Lopez beförderte das Leder zum 1:2 von Dortmund II in die Maschen (51.). Gleich drei Wechsel nahm der SC Verl in der 67. Minute vor. Tom Baack, Nicolas Sessa und Tobias Knost verließen das Feld für Vinko Sapina, Patrick Kammerbauer und Nico Ochojski. Obwohl der Heimmannschaft nach erfolgreicher erster Hälfte keine weiteren Tore gelangen, schaffte es Borussia Dortmund II zugleich nicht, die Partie zu drehen. Sie endete mit 2:1.