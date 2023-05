3. Liga: FSV Zwickau – SV Waldhof Mannheim, 3:1 (0:1)

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Dominik Martinovic sein Team in der elften Minute. Weitere Tore gelangen bis zur Halbzeit keinem der Teams und so ging es mit einem unveränderten Stand in die Kabine. Noel Eichinger vollendete in der 49. Minute vor 4.500 Zuschauern zum Ausgleichstreffer. Dominic Baumann brachte den SV Waldhof Mannheim per Doppelschlag ins Hintertreffen, als er in der 60. und 69. Minute vollstreckte. Der bisherige Spielverlauf lief nach dem Geschmack von Ronny Thielemann, sodass die Situation es hergab, einen Doppelwechsel vorzunehmen: Mike Könnecke und Jan-Marc Schneider kamen für Yannik Möker und Eichinger ins Spiel (75.). Mit Nicolas Carrera und Johan Gomez nahm Ronny Thielemann in der 86. Minute gleich zwei Spieler aus der Startformation vom Feld. Ersetzt wurden sie von Nils Butzen und Raphael Assibey-Mensah. In den 90 Minuten war der FSV Zwickau im gegnerischen Strafraum erfolgreicher als Waldhof und fuhr somit einen 3:1-Sieg ein.