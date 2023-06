Sandro Wagner: Riesen-Wirbel um seinen Nachfolger bei SpVgg Unterhaching

Unterhaching droht empfindliche Strafe wegen Wagner-Nachfolger

Die möglichen Strafen, die vom Geschäftsbereich Spielbetrieb der DFB GmbH und Co. KG geprüft und festgelegt werden, reichen dabei von Verwarnungen, Sperren, Aberkennung von Punkten bis hin zu Geldstrafen in Höhe von 250.000 Euro. Keine geringe Summe, wenn man bedenkt, dass Unterhaching in dieser Saison nicht zum ersten Mal mit Liquiditätsproblemen zu kämpfen hatte und zeitweise Gehälter nicht zahlen konnte.

Doch beim Münchner Vorstadtklub gibt man sich betont entspannt. „Von einer Sondergenehmigung will ich nichts wissen. Was ich weiß, ist, dass Marc Unterberger beim ersten Spiel an der Linie stehen wird. Ob das mit einer Sondergenehmigung sein wird oder ob er in den Fußballlehrer-Lehrgang aufgenommen wird, werden die nächsten Wochen zeigen“, sagte Hachings Boss Manfred Schwabl zu SPORT1.