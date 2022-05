"Bin Nagelsmann sehr dankbar" - Daniel Bierofka spricht über 1860, FC Bayern, Adeyemi & Klopp

Bierofka: In Innsbruck war es am Anfang eine schöne Zeit, weil sich das Thema auch toll entwickelt hat. Am letzten Spieltag haben wir es verpasst, in die Relegation einzuziehen, doch wir waren auf einem sehr guten Weg. Leider gab es Schwierigkeiten mit dem Investor. Es folgte der Zahlungs-Stopp. Dann kam Herr Ponomarev und es gab wieder Probleme, das aber war nach meiner Zeit. Der Verein wird wohl leider Konkurs anmelden müssen. In meiner Trainerkarriere war es eigentlich immer schwierig. Das prägt einen aber auch.