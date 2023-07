"Ich war geschockt": Erneuter Rückschlag für BVB-Talent

Während seine Mannschaft nach dem Spiel in Richtung Trainingslager nach Österreich fuhr, bekam er im Knappschaftskrankenhaus die Diagnose: Mittelfußbruch. „Nach der Diagnose war ich natürlich erst einmal geschockt. Einen schlechteren Start hätte ich mir nicht vorstellen können. Ich habe im Scherz schon gesagt, ich bin verflucht“, sagte Lütke-Frie.

„Das ist ein harter Schlag“

Im vergangenen Jahr wurde U19-Kapitän Lütke-Frie mit der A-Jugend des BVB Deutscher Meister. Anschließend wollte er auch bei den Senioren durchstarten. In seiner fünften Trainingseinheit unter Edin Terzic riss er sich bei den Profis das Außenband und verlor den Anschluss. Er sagte: „Wenn du in der Vorbereitung fehlst, ist es schwierig, in die Mannschaft reinzukommen.“