Hintergründe zur Keller-Überraschung! Ex-Schalke-Trainer übernimmt Drittligist Sandhausen

Der ehemalige Schalke-Coach tritt beim Drittligisten SV Sandhausen die Nachfolge des am Sonntag entlassenen Danny Galm an. „Ich freue mich auf diese spannende Aufgabe und möchte nun so schnell es geht mit der Mannschaft auf dem Platz stehen“, sagte der 52-Jährige.

Interessantes Detail: Bis Anfang 2020 arbeitete SVS-Sportdirektor Matthias Imhof für die Berater-Agentur Sam Sports (heute More than Talents) und betreute nach SPORT1-Informationen dabei unter anderem Trainer Jens Keller. Die alte Zusammenarbeit findet in Sandhausen also ihre Fortsetzung.