3. Liga: SV Waldhof Mannheim – MSV Duisburg (Sonntag, 13:30 Uhr)

Mannheim will wichtige Punkte im Kellerduell gegen die Zebras holen. Bei SpVgg Unterhaching gab es für den SV Waldhof Mannheim am letzten Spieltag nichts zu holen. Am Ende stand eine 0:3-Niederlage. Die siebte Saisonniederlage setzte es am letzten Spieltag für Duisburg gegen Rot-Weiss Essen.